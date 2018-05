Prova ad entrare armato in tribunale, dal marsupio spunta fuori un coltello: fermato

E' stato bloccato dagli uomini della sicurezza del tribunale penale di Perugia con un coltello nel marsupio. Si tratta di un uomo di circa 45 anni, originario dell'Est Europa, che questa mattina ha varcato la porta del palazzo di giustizia in via XIV Settembre per sedere al banco degli imputati. Una volta passato sotto il metal detector, è stata subito individuata l'arma bianca, un coltello richiudibile con una lama di ciirca dieci centimetri che l'uomo custodiva nel marsupio. Subito è stato fermato dalle guardie della Vigilanza Umbra e dai militari del 66esimo reggimento fanteria aeromobile "Trieste", che si occupano della sicurezza dei nostri tribunali dopo il fattaccio accaduto lo scorso settembre al tribunale civile di Piazza Matteotti dove un ex imprenditore cercò di attentare alla vita di due giudici con un coltellaccio.

L'uomo, una volta fermato, si è dimostrato subito collaborativo, consegnando il coltello (poi sequestrato) per poi essere ascoltato dai carabinieri. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre sulle motivazioni di quel coltello, l'uomo avrebbe fornito una vaga spiegazione.

Non è la prima volta che accadono episodi simili. Appena un mese fa, questa volta al tribunale civile, una donna era stata fermata con una mannaia nella borsa, spiegando che avrebbe dovuto consegnarla in giornata a una persona nel campo della ristorazione. Anche in questo caso è scattata una denuncia a piede libero e la sicurezza, ormai in pianta stabile dallo scorso 2 ottobre, ha bloccato l'ingresso di un oggetto potenzialmente pericoloso nei palazzi del tribunale.