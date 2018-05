Tribunale penale, donna con un coltello nello zaino fermata e arma sequestrata

Ha tentato di entrare in tribunale con un coltello, ma anche questa volta la sicurezza ha funzionato e l'arma è stata sequestrata. E' quanto accaduto questa mattina alla sezione penale di via XIV Settembre, a Perugia. Il coltello della donna non è sfuggita al metal detector che sul monitor ha segnalato la presenza dell'arma all'interno dello zaino. La donna non ha opposto nessun tipo di resistenza e quando ha svuotato lo zaino alla presenza delle Guardie Giurate della Vigilanza Umbra e i militari dell'Esercito (82esimo reggimento), ecco che è spuntato fuori il coltello dalla lama di circa otto centimetri e prontamente sequestrato dalle Guardie Giurate.

La 52enne, che doveva raggiungere la figlia in tribunale, si sarebbe giustificata spiegando di non ricordarsi di avere il coltello in borsa e di averlo utilizzato per raccogliere asparagi. Accompagnata in Caserma, è stata denunciata a piede libero per porto ingustificato di oggetti atti ad offendere. L'ultimo episodio risale a poco più di dieci giorni fa, quando all'entrata del tribunale, un uomo era stato fermato con un coltello di dieci centimetri custodito nel marsupio. Anche in questo caso, le Guardie Giurate della Vigilianza Umbra avevano bloccato e sequestrato l'arma, evitando così l'ingresso di un oggetto potenzialmente pericoloso nei palazzi di giustizia, anche alla luce del gravissimo fatto avvenuto nel settembre scorso dove un imprenditore accoltellò due giudici. Episodio, questo, che ha permesso di ri -pensare il tema sicurezza dei tribunali di Perugia.