Coronavirus, anche il tribunale di Perugia prende precauzioni: ecco le disposizioni

Anche il tribunale di Perugia prende precauzioni per garantire la “corretta gestione del rischio sanitario" connesso alla diffusione del Coronavirus (Covid 19). Da ieri mattina è infatti comparso un avviso firmato dalla presidente della sezione Penale di via XIV Settembre con alcune disposizioni atte a non creare sovraffollamenti nei corridoi e nelle aule di giustizia dove si svolgono quotidianamente i processi.

Gli avvisi, che riportano le date del 3 marzo (ieri, ndr), invitano “le parti processuali ad attendere il proprio turno d’udienza nelle apposite sale d’attesa”. Il fine è quello è di evitare di sovraffollare le aule dove si svolgono i dibattimenti pubblici e preservarne, per quanto possibile, “lo stato di igiene e di salubrità”. Stesso discorso vale per tutti qui utenti che devono accedere negli uffici di cancelleria del tribunale, disponendo che “siano fatti entrare uno alla volta”, e invitati ad attendere il proprio turno “tenendosi ad opportuna distanza da coloro che li precedono” per non creare affollamento nei corridoi.