Padre disperato minaccia il figlio tossicodipendente con un coltello alla gola, condannato

La vita con un figlio tossicodipendente può essere dura, difficile e stancante. Può accadere, quindi, che si perda la testa e si compiano azioni di cui poi ci si vergogna, oltre a doverne pagare le conseguenze penali.

Ed è quello che è accaduto ad un anziano genitore il cui figlio, vittima della droga, entrava e usciva dalla comunità, con continue preoccupazioni, litigi, chiamate nel cuore della notte, timori per una morte violenta o improvvisa.

Un giorno, nell’altalenante percorso di rinascita tra l’entrata e l’uscita da una comunità di recupero, dall’allontanarsi da amicizie e luoghi pericolosi, e il ritorno a casa, tra gli affetti più cari, scoppia una lite. Incomprensioni, paure e recriminazioni esplodono nella cucina. Padre e figlio si rinfacciano mancanze, colpe e accuse. Finché l’uomo prende un coltello e lo punta al collo del giovane, minacciandolo di morte.

Episodio che finisce sul tavolo del maresciallo dei carabinieri e poi sulla scrivania del pubblico ministero, per arrivare sul bancone del giudice. L’uomo si trova a rispondere, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, di un reato frutto dell’esasperazione, di una vita di sofferenza e anche di sensi di colpa. Una condizione che non è stata messa da parte dal pubblico ministero e dal giudice (anche se la legge non consente emozioni), tanto che la richiesta di patteggiamento ad 1 mese e 10 giorni, con pena sospesa, è stata accolta senza problemi. Dopo quell'episodio il giovane ha concluso il suo percorso riabilitativo ed è tornato ad una vita normale, senza droga.