Il gran cuore degli umbri alla faccia della crisi: oltre 15mila euro da Trevi alla Preci terremotata

Un piccolo contributo che testimonia la solidarietà e la vicinanza della comunità di Spello a quella di Preci. Il comitato "Spello x il terremoto", rappresentato dal sindaco Moreno Landrini, dal consigliere comunale Luigi Marini e dai referenti delle Associazioni locali, sabato mattina nella sede del Centro Caritas di Preci alla presenza dei cittadini ha consegnato nella mani del sindaco Pietro Bellini e del vice Paolo Masciotti l'assegno "virtuale" di 15.510 euro che sarà destinato alla realizzazione del progetto socio-educativo della sezione primavera e primaria.

“Questo piccolo contributo, di cui ringrazio di cuore le Associazioni e i cittadini, è espressione del sostegno della comunità di Spello che ha testimoniato la propria vicinanza anche tramite l’impegno dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile nei luoghi colpiti dal sisma – ha commentato il sindaco di Spello –; sapere che questa cifra sarà utilizzata per un’opera destinanta ai bambini ci riempie di gioia perchè conferma il percorso delineato dal sindaco Bellini nel voler, seppure in un momento così complesso e delicato, dar vita alle migliori condizioni per garantire la sicurezza delle persone che decidono di abitare in questi luoghi ricchi di storia e cultura e contraddistinti da una qualità di vita unica”.

Il sindaco Bellini nel ringraziare le Associazioni e tutti coloro che hanno contribuito, ha parlato di “una straordinaria iniziativa di sostegno alla nostra comunità che sta uscendo fuori dall’emergenza post sisma, fortunatamente senza la perdita di vite umane, ma con tantissimi danni al patrimonio edilizio, storico e culturale. Siamo nella fase della programmazione che come Amministrazione ci vedrà impegnati per garantire in primo luogo la sicurezza dei cittadini”. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche il vice sindaco di Spello Gian Primo Narcisi, l’assessore ai lavori pubblici Flavio Righetti, i rappresentanti del Gruppo comunale di Protezione Civile di Spello, delle Associazioni e del Circolo Cine Foto Amatori Hispellum.