Muore da solo in casa, la scoperta grazie ad un vicino. Inutili i soccorsi

Lo hanno trovato a terra, ormai privo di vita, a pochi passi dal letto matrimoniale della sua stanza. Forse deceduto da almeno 24-36 ore. Di certo e che da almeno una giornata non rispondeva al campanello o al telefono ad un vicino di casa che era solito passare un po' di tempo con lui. L'ipotesi di un incidente domestivo o di un malore hanno spinto il vicino a rivolgersi direttamente ai Vigili del Fuoco e al personale medico del 118. Una volta forzata la porta. è stata fatta la terribile scoperta: l'uomo era a terra privo di vita. Da una prima ispezione cadaverica sono emersi in prevalenza fattori per morte naturale. L'uomo aveva 83 anni e viveva da tempo nel con condominio di Trevi.