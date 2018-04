Droga killer comprata a Perugia, due amici uccisi da un'overdose: spacciatore arrestato

E' agli arresti domiciliari M.N., 40 anni, accusato di aver venduto le dosi di eroina che hanno provocato la morte di due uomini di 42 e 48 anni, trovati senza vita all'interno delle loro rispettive abitazioni lo scorso 4 aprile a Trevi. L'indagato è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari firmata dal gip Piercarlo Frabotta. Nell'ordinanza è stato ricostruito come il 40enne, già condannato per spaccio di droga, avrebbe ceduto a Perugia, in zona Cortonese, la dose che poi ha stroncato la vita ai due uomini.

E' stato un amico di una delle vittime ad accompagnarne uno a Perugia a bordo della propria auto per acquistare due dosi di eroina (di cui una destinata all'altra vittima) e una dose di cocaina. Grazie ad alcune dichiarazioni, riconoscimenti fotografici e altre attività di indagine della p.g. volte ad identificare il presunto responsabile della morte dei due 40enni, si è riusciti ad arrivare all'odierno indagato, che secondo le indagini avrebbe venduto le due dosi di eroina fatali in via Cortonese a Perugia, la mattina del 3 aprile. Ora l'indagato - difeso dall'avvocato Cristian Giorni - nelle prossime verrà ascoltato in sede di interrogatorio di garanzia.