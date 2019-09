Trevi, tragedia in vacanza: turista muore durante la gita in bicicletta

Tragedia nel pomeriggio di domenica a Trevi. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali un turista sudafricano è morto durante una gita in bicicletta. L'uomo, 67 anni, era insieme alla moglie, impegnato in una gita tra Assisi e Spoleto.

Poco dopo Trevi, lungo una strada secondaria, la tragedia. L'uomo, forse per un malore, è uscito di strada ed è finito con la bicicletta nell'uliveto sotto la strada. Immediato l'allarme e la corsa contro il tempo per salvargli la vita.

Sul posto il 118 e i carabinieri, ma per il 67enne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini in corso.