Chiuso provvisoriamente al traffico il tratto della strada statale 3 “Via Flaminia” al km 142, in località Trevi. L'iterruzione interessa l'arteria in direzione Fano. Il provvedimento è stato reso necessario per completare le operazioni di ripristino in seguito a un incidente stradale. La circolazione ordinaria sarà ripristinata al più presto.