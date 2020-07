Coronavirus, il sindaco di Trevi: "Avvertito informalmente su un caso di positività in città"

"Ci è stata anticipata informalmente la presenza di un caso di positività a Trevi. Non appena la Asl competente ci invierà formale notizia, daremo ulteriori particolari": lo ha scritto sulla pagina Fb il sindaco Bernardino Sperandio che ha anche invitato i suoi cittadini a continuare a rispettare le regole anti-contagio: "L’emergenza non è finita, non vanifichiamo gli sforzi fatti fin qui. A Trevi registriamo per lo più cittadini ossequiosi, ma purtroppo riceviamo anche segnalazioni di superficialità e pericolosa non curanza delle norme poste a rispetto della salute pubblica. Dobbiamo assolutamente evitare il rischio di una seconda ondata in autunno".

