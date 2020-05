Trevi, altro bando per i buoni spesa alle famiglie: i requisiti per le domande

Nuovo avviso per distribuire il cento per cento del Fondo di Solidarietà Alimentare del Governo ai cittadini di Trevi. Dopo la prima parte già distribuita, dopo l'invio dei fondi del Governo, altri 10.600,00 euro sono stati messi a disposizione. Una cifra che non permetterà di aiutare lo stesso numero di famiglie nella fase 1 del coronavirus.

In via prioritaria saranno quindi ammessi al beneficio soltanto nuclei familiari che non ne hanno goduto in alcun modo con le precedenti emissioni; in cui siano presenti minori e/o persone disabili; che non hanno alcuna fonte di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza) e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori alle soglie seguenti:3.500 euro per un componente, 6.000 fino a quattro componenti, 8.000 da cinque componenti e oltre. Sono ammessi al beneficio anche titolari di partita Iva in attesa dell'erogazione del contributo di cui al DPCM n. 18 del 17/3/2020. Per i nuclei composti da due persone l’importo del buono è di 250 euro; da tre a quattro persone di 350 euro, da cinque a più persone di 500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via secondaria sono ammessi al beneficio nuclei familiari che abbiano già beneficiato dei buoni spesa nelle precedenti emissioni purché composti da quattro o più persone; in cui siano presenti minori e/o persone disabili; che non hanno alcuna fonte di reddito attiva e/o di e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori alle soglie sopra indicate. L'avviso è pubblicato sul sito www.comune.trevi.pg.it, la possibilità di fare domanda scade alle ore 13 del 15 maggio 5 prossimo. Info allo 0742/332212 o 0742/332226.