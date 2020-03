Turista umbro a cena a casa di amici in provincia di Trento: denunciato per aver violato le leggi anti-contagio

A Cavalese, in provincia di Trento, centro per le vacanze in montagna, è stato fermato dai carabinieri un turista umbro che non ha rispettato i divieti del Decreto anti-contagio da coronavirus. L'uomo - un 45enne di Foligno - se ne stava andando, come se tutto fosse normale, a cena a casa di amici in Val di Fiemme. Immediata la pesante denuncia e relativa sanzione ai sensi dell’art. 650 del codice penale, per il reato di inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Nello stesso giorno i carabinieri hanno fermato turisti lombardi che andavano a sciare, altri che facevano in gruppo escursioni e due giovani che si volevano recare fuori regione.

