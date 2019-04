Treno travolge un'auto, il conducente: "Sono riuscito a uscire, la macchina ha sbandato e mi sono ritrovato sui binari"

"Sì, ce l'ho fatta a uscire. Ho sentito l'allarme del passaggio a livello che suonava, non riuscivo ad allontanarmi con la macchina, a fare manovra. Sono sceso. E' andata, è andata". L'automobilista vivo per miracolo è un signore di mezza età, visibilmente scosso. Difficile non esserlo a un'ora di distanza da quando la macchina sulla quale viaggiava è stata travolta da un treno in arrivo da Terontola. E in quella vettura, poco prima c'era anche lui, impegnato, racconta supportato dai familiari che sono venuti a prenderlo, in una manovra disperata per recuperare il controllo della vettura e uscire dall'incubo di rimanere prigioniero del passaggio a livello che intanto si stava chiudendo. "Ma quando sono passato - ricorda con sicurezza - era ancora alzato. Poi ho perso il controllo della macchina e, invece di attraversarli, mi sono ritrovato sui binari. Non lo so che è successo, davvero". Un guasto meccanico? Una fatalità?

"Ho provato a tornare indietro, uscire da questa situazione, ma non ci sono riuscito, ho provato ancora poi ho sentito che le sbarre si abbassavano e ho capito che non potevo fare altro che mettermi al riparo".

Quando il convoglio è arrivato in prossimità del passaggio a livello è finito contro il veicolo, fermo e vuoto. "Ho sentito un rumore anomalo - racconta un ragazzo che abita nella zona - adesso ho capito che è successo".

Linea interrotta, e probabilmente lo resterà per qualche ora, e passeggeri trasbordati su pullman per essere portati a destinzione. Non si registrano feriti.