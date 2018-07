Ancora violenza sui treni lungo la tratta Perugia-Foligno: capotreno preso a sassate e calci, l'aggressore rimesso in libertà

Un lavoro che sta diventando sempre più assurdo, semre più pericoloso. Tutti i giorni, in Umbria, si registra una aggressione sui bus e sui treni a carico di chi è chiamato a controllare i biglietti che danno diritto al viaggio con i mezzi pubblici. Per chi lavora su rotaia, sa che la tratta peggiore è quella che porta da Perugia a Foligno da Foligno a Perugia. L'ultima follia arriva dalla stazione di Bastia e ancora una volta i protagonisti sono un controllore picchiato e aggredito e uno straniero senza regolare biglietto per arrivare alla destinazione di Ponte San Giovanni.

Durante il controllo del biglietto, un nigeriano ha esibito un biglietto valido esclusivamente per la tratta Assisi-Bastia per cui, giunti presso la stazione di Bastia, il controllore lo ha invitato a scendere dal convoglio. Lo straniero però si è rifiutato in quanto era sua intenzione proseguire fino a Ponte San Giovanni.

A quel punto, il controllore ha invitato il passeggero a recarsi al bar della stazione per acquistare un ulteriore biglietto valido per la tratta desiderata. In un primo momento, l’uomo è sceso dal treno ma pochi secondi dopo è tornato indietro pretendendo di risalire senza biglietto. Il controllore, che nel frattempo era sceso dal treno, gli ha negato l’accesso sul convoglio in quanto le porte erano già state chiuse.

Tanto è bastato per far scattare l’ira del giovane: minacce, insulti, sputi e infine calci. E non finisce qui: mentre si allontanava ha iniziato a tirare sassi, presi dalla massicciata, riuscendo a distruggere il tablet in uso al capotreno. E poi ha tentato la fuga ma è durata poco dato che gli agenti della Volante lo hanno rintracciato e condotto in Questura: alla fine è stato rimesso in libertà con una denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.