Delirio sul treno: pretende di viaggiare gratis, controllore aggredito e minacciato con una siringa

Delirio sul treno lungo la tratta Foligno-Perugia. Un magrebino 40enne, residente nel comprensorio folignate e già noto alle Forze dell’Ordine, al momento del controllo del titolo di viaggio da parte di personale Trenitalia in servizio a bordo, ha aggredito il capotreno.



L’uomo, sprovvisto del biglietto, secondo la ricostruzione della polizia ferroviaria pretendeva di viaggiare gratis. Così ha estratto una siringa dalla tasca e ha minacciato il capotreno. Gli agenti della polizia sono intervenuti immediatamente, individuando e bloccando il 40enne. L’uomo è stato denunciato per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Per lui, spiegano ancora gli agenti della Polfer, scatterà, inoltre, la sanzione amministrativa prevista dalle norme ferroviarie per aver viaggiato senza biglietto.