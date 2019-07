Caos sul regionale Foligno-Firenze: beccato senza biglietto picchia il capotreno e un carabiniere, arrestato

E' senza biglietto, aggredisce il capotreno e poi cerca di scappare. Caos sul treno regionale Foligno-Firenze. I carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 43 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo viaggiava sul treno partito dall'Umbria insieme alla moglie quando è stato sorpreso dal capotreno senza biglietto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Figline Valdarno, il 43enne ha cercato di non farsi identificare e multare aggredendo verbalmente e fisicamente il capotreno. Stessa cosa per un ufficiale dei carabinieri fuori servizio. Il nigeriano ha sfruttato la fermata alla stazione di Figline Valdarno per cercare di scappare. Non è andato lontanto: i carabinieri, allertati dal collega aggredito, lo hanno raggiunto e bloccato.



Arrestato, sarà giudicato per direttissima.