Non ci si può neanche più addormentare in treno: viaggiatore derubato, ma le telecamere vedono tutto

Pensava di averla fatta franca d'altronde non lo aveva visto nessuno in quel coinvoglio del treno semi vuoto. Era stato un gioco da ragazzi rubare dentro la borsa di quel viaggiatore che dormiva profondamente. Alla fine il bottino è stato di 60 euro. Dopo il raid è sceso velocemente alla sua fermata ed è andato a casa pensando di essere il più furbo di tutti. Peccato però che non aveva fatto i conti sulla nuova tecnologia in dotazione ad alcuni treni che percorrono la tratta Foligno-Ancona: il sistema di video-sorveglianza aveva immortalato tutto.

E quando il viaggiatore dormiente si è svegliato accorgendosi del furto e denunciando il fatto al capotreno, la Polfer ha subito visionato le immagine ed è risalità in 48 ore al ladro. Ecco dunque che il furbetto è stato bloccato e denunciato a piede libero per furto: è un giovane di 20 anni di Gualdo Tadino con precedenti.