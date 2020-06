Dopo il braccio di ferro con i sindacati, Trenitalia annuncia: ripristinati i treni "congelati" per Roma e Firenze

"Trenitalia ci ha ufficialmente comunicato di aver reintrodotto i collegamenti interrotti": l'annuncio porta la firma dei sindacati del traporto pubblico Fast Slm Confsal, Orsa Ferrovie, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo essere stati convocati online da Amelia Italiano, responsabile della Divisione passeggeri regionale Umbria di Trenitalia per fare il punto sul ripristino di alcune corse in direzione Firenze e Roma che con la Fase 2 erano state sospese: in particolare ai treni diretti su Roma Termini, che prima erano limitati a Orte, e che dal prossimo 12 luglio verranno riattivati i collegamenti diretti Foligno-Firenze (i regionali veloci 3162 e 3159).

"Questa marcia indietro - hanno spiegato i sindacalisti - dell’azienda ci risolve il 90 per cento dei problemi da noi evidenziati e relativi alle persistenti difficoltà agli spostamenti interregionali degli umbri, per ciò che va ancora risolto c’è l’impegno ufficiale di una reintroduzione dell’offerta mancante nel momento in cui ci sarà una domanda più intensa e comunque non oltre il mese di agosto. La vertenza da noi sostenuta ha riportato nel giusto binario una scelta che poteva veramente essere penalizzante per il trasporto della nostra regione. Un passo indietro, quello aziendale, che riporta gli umbri più vicini alle altre regioni ma che non cancella le mancanze di un trasporto su ferro che ha ancora molte lacune in termini di collegamenti interregionali e non. Nonostante tutto, il nuovo orario Trenitalia, che partirà dal prossimo 14 giugno, è perfettibile".