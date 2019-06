Viaggiare sicuri in treno, convogli e bagagli al setaccio anche nelle stazioni umbre

Stazioni e treni a lunga percorrenza al setaccio. Ha interessato anche l'Umbria l'operazione della polizia ferroviaria che si è svolta in contemporanea in 17 Paesi europei, tra cui ovviamente l'Italia.

Gli accertamenti, in particolare, si sono concentrati sui bagagli dei viaggiatori di treni a lunga percorrenza: 312 persone identificate, 96 bagagli, 87 treni e 40 stazioni controllati, impiegati 94 operatori dalla polizia ferroviaria per Marche, Umbria, Abruzzo. I controlli sono stati effettuati anche con l'aiuto di cani antidroga, metal detector e smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti elettronici dei passeggeri.

Un uomo, inoltre, è stato denunciato perché trovato con un coltello con lama di 7 centimetri nel parcheggio della stazione di Avezzano.