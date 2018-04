Bulli e stranieri violenti e i treni regionali sono un far west: botte e ritardi. "Pronti a scioperi ad oltranza"

Siamo ad un passo da uno sciopero, anche di più giorni, su tutti i treni regionali e nazionali del personale viaggiante. Anche in Umbria, soprattutto lungo la tratta Perugia-Foligno, le violenze fisiche portate avanti da stranieri e bulli senza biglietto sono all'ordine del giorno. I capitreno costretti a recarsi al Pronto Soccorso e treni costretti a lunghe soste in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine perchè i senza titolo di viaggio non vogliono scendere alla prima stazione utile. Questo è lo scenario di casa nostra sui mezzi pubblici. l'ultima aggressione è avvenuta il 2 aprile a bordo del tre no 2480: messo ko un dipendente di Ferrovie dello Stato. Chi cerca di far rispettare le regole si trova coinvolto in aggressioni brutali e gratuite. Ricoveri in ospedale, pugni al volto, minacce e ingiurie.

Il capotreno si trova sempre più spesso a dover operare in completa solitudine, anche per lunghe tratte, privo di strumenti di difesa e costretto a fronteggiare situazioni che mettono a repentaglio la propria incolumità. "Considerando che - hanno spievato i vertici della Filt Cgil - negli anni poco o nulla si è mosso e ritenendo la situazione arrivata al limite, la nostra organizzazione, se non osserverà nell’immediato un tangibile impegno teso ad arrestare tali fenomeni, si attiverà usando ogni possibile forma di protesta non escludendo uno sciopero di tutto il personale di macchina e bordo".

Questo è ritenuto l’ultimo strumento per dimostrare l’esasperazione del personale e dare un segnale forte alle istituzioni e alle ferrovie perché vengano presi tutti quei provvedimenti in modo da tutelare la sicurezza e l’incolumità del personale durante il “semplice” svolgimento del proprio lavoro. "Le soluzioni ci sono, così come sono state trovate per i viaggi aerei. Basta voler agire": hanno ribadito i sindacati.