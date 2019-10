Sciopero dei trasporti in Umbria: mattinata difficile per i pendolari di treni (ex Fcu) e bus

Sciopero di 4 ore il prossimo 15 ottobre in tutta l'Umbria. A rischio treni ex Fcu, bus urbani ed extraurbani oltre che la mobilità alternativa (tra cui il perugino minimetrò, percorsi meccanizzati dei parcheggi “Spoletosfera” e “Ponzianina-Rocca e Posterna” e navigazione Trasimeno, funicolare Orvieto). La protesta è stata indetta direttamente dal sindacato Usb - Unione sindacale di Base. Il blocco riguarda l'orario che va dalle 9 alle 12. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. Saranno garantiti i servizi di biglietteria e a Perugia resteranno in funzione scale mobili e ascensori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Perugia usa la nostra Partner App gratuita !