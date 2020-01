Travolse e uccise una donna, Michele Bravi chiede il patteggiamento

Ha chiesto di patteggiare una condanna a un anno e sei mesi il cantante di Città di Castello, Michele Bravi. Vincitore di X Factor nel 2013, Bravi era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, in cui aveva perso la vita una donna che viaggiava in moto.

Secondo quanto ricostruito, il cantante, che viaggiava a bordo di un'auto presa in car sharing, avrebbe effettuato una manovra vietato, un'inversione a U per invertire la direzione di marcia lungo via Chinotto (stava entrando in un passo carrabile al contrario, secondo la tesi della difesa).

Oggi, giovedì 23 gennaio, in udienza davanti al gup, l'avvocato di Michele Bravi, Manuel Gabrielli, ha avanzato la richiesta di patteggiamento in accordo con il pm. Il gup si è riservato sulla decisione.