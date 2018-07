Sgominato clan di trafficanti di donne, le sfruttava per farle diventare schiave del sesso: otto arresti

Sgominati i trafficanti di donne che, dalla Nigeria passando per la Libia, le facevano arrivare in Italia per poi costingerle a diventare schiave del sesso. Sono otto i nigeriani finiti nella rete della polizia di Perugia che li ha arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Inoltre, al fine di ottenere indebitamente i permessi di soggiorno, avrebbero indotto in errore anche i pubblici ufficiali. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Perugia sotto il coordinamento investigativo della Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia. Tutti e otto facevano parte di una comunità pesudo religiosa. Il clan, attraverso alcuni referenti, organizzava anche il viaggio delle ragazze,passando per la Libia e attraversando il Mar Mediterraneo. Tutti i dettagli dell'operazione saranno svelati in conferenza stampa questa mattina alle 11.