Perugia protagonista su Rai 1, la bellezza e la storia su Paese che Vai: "Emozionante..."

Perugia protagonista su Rai 1 nella trasmissione Paesi che Vai. Una puntata, registrata prima della pandemia, che ha fatto veramente emozionare i perugini e gli umbri e fatto conoscere a tutto il Paese il capoluogo. Una narrazione perfetta: le radici, la storia e i grandi protagonisti; in risalto soprattutto il medievo e rinascimento fatto rivivere con maestria mettendo in bella mostra le bellezze artistiche del nostro centro storico. Il ruolo del sapere: con le sue storiche e antichissime Università e Accademia delle Belle Arti. Una trasmissione emozionante e che è uno spot importante per il futuro della città: quello della ripartenza e del turismo sostenibile. Al centro della narrazione la Famiglia Baglioni: potere, cultura, intrighi ai tempi della Signoria.

RIVEDI LA TRASMISSIONE: CLICCA QUI

Commento positivo anche dall'amministrazione comunale: "Oggi Perugia si è mostrata con il suo abito migliore. Il comune ringrazia la produzione di Paesi che vai, RAI 1, e Livio Leonardi, per aver raccontato la città in tutta la sua magnificenza, tra aneddoti storici e riprese mozzafiato. La sceneggiatura ha saputo illustrare l'eccellenza storica dell'antica Perusia, dal rinascimento ad oggi".

L'amministrazione comunale ha voluto ringraziare le associazioni, le attività e i tanti che si sono spesi per dare vita a questa puntata: "Un particolare ringraziamento va a Perugia 1416 e a tutti i loro figuranti volontari che si sono prestati ad interpretare i protagonisti della storia che ha fatto grande Perugia. Grazie alla Luisa Spagnoli, al Sandri, che hanno ospitato le telecamere della trasmissione in un déjà vu cinematografico che ancora oggi ci emoziona. Grazie a chi si è speso per la riuscita di un documentario che è stato un regalo per Perugia: agli operatori museali, a chi ha aperto luoghi normalmente chiusi, a chi ha dedicato tempo a questo racconto che sicuramente oggi ha affascinato l'Italia in una “particolare” domenica mattina".