Tanta paura al Trasimeno, scattano le ricerche in acqua, di notte, per una turista: l'allarme dell'amica

Tanta paura per fortuna per niente. Si era temuto fino alle sei del mattino, di oggi, che una giovane ragazza inglese, in vacanza al Lago Trasimeno, fosse annegata dopo una nuotata dall'Isola Polvese direttamente alla terra ferma. L'allarme era scattato intono alle 3 del mattino quandi una ragazza inglese era arrivata sfinita a nuoto a San Feliciano.

Appena uscita dall'acqua ha chiesto aiuto; immediatamente sono stati allertati i soccorsi dato che la turista aveva spiegato di non aver più notizie della sua amica. La squadra dei Vigili del Fuoco, con l'ausilio della barca ormeggiata proprio a San Feliciano, si è messa subito alla ricerca. Dopo quasi tre ore la turista inglese è stata ritrovata alle 6 di questa mattina, vicino al pontile di isola polvese che dormiva beatamente! Avventura conclusa nel migliore dei modi per entrambe le ragazze.