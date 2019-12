Ladri scatenati, furti nelle case al Trasimeno. Il sindaco: "Auto sospetta, segnalate sempre"

Ladri scatenati e furti nelle case nella zona del Trasimeno. Diverse le segnalazioni dei residenti, da Piegaro a Passignano, passando per Panicale. Abitazioni nel mirino dei predoni, specialmente nel periodo delle festività natalizie.

Giulio Cherubini, sindaco di Panicale, scrive su Facebook: "Chiedo la cortesia di fare attenzione, come abbiamo già comunicato, a situazioni insolite. Soprattutto a giovani uomini in piccolo gruppo che si muovono soprattutto a piedi nei nostri territori. I furti sono stati commessi nei giorni 18 dicembre (3 furti), 21 dicembre (4 furti) e 24 dicembre (5 furti). Continuano nel frattempo i turni straordinari di Carabinieri e Polizia Municipale, anche nelle prossime ore".

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, spiega sempre via Facebook: "in queste ore sono in contatto con i Carabinieri, che ringrazio, per qualche furto consumato nelle nostre zone. Abbiamo segnalazione di una Passat Grigia, vi preghiamo di contattare subito le forze dell’ordine se avete segnalazioni in merito o se avete dei sospetti. Non lasciate finestre aperte, usate la massima attenzione. Segnalate sempre, dobbiamo lottare uniti contro la criminalità".