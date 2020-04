Trasimeno, espone nella sua proprietà bandiera della Repubblica Sociale: denunciato per vilipendio

Ha esposto, all'interno della sua proprietà, la bandiera della Repubblica Sociale Italiana - raffiguranta un'aquila imperiale che artiglia un fascio con sfondo il tricolore italiano -. Qualcuno però ha notato questo vessillo, che richiama ad un certo periodo storico del Fascismo in Italia, ed ha avvisato la polizia - per sanzionare eventuali reati - attraverso l'applicazione YouPol.

Immediato è scattato il controllo della Digos che effettivamente ha potuto constatare l’esposizione sul porticato di un’abitazione, di una bandiera italiana non ufficiale e appartenente alla Repubblica Sociale. Il vessillo è stato sequestrato e il propritario dell'abitazione, un 56enne italiano, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di “Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto questo è accaduto in Umbria, in un comune dell'area del Trasimeno. Il 50enne ora rischia una sanzione pesante; infatti il codice afferma: "Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale".