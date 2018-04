Tribunale, la proposta contro i processi lumaca: "I tempi si possono dimezzare, ecco come"

Ci vogliono 935 giorni per arrivare a una sentenza in primo grado di una causa civile. Oltre700 per l'appello. E' possibile dimezzare i tempi della Giustizia in Italia? Secondo Amedeo Salvatore, che per 12 anni è stato fonico del tribunale penale di Perugia, sì. Nella proposta indirizzata alla presidente del tribunale Mariella Roberti, si chiede di introdurre le trascrizioni anche in ambito civile: una idea che permetterebbe non solo un effettivo risparmio delle tempististiche del processo, ma anche l'eliminazione della verbalizzazione sintetica, effettuata dal cancelliere. Passaggi questi, che comportano un notevole dispiego di tempo. "La convenzione è stata già adottata presso i tribunali di Pesaro e Urbino e sta funzionando - spiega Amedeo, che dopo una decennale esperienza al tribunale del capoluogo umbro è attualmente fonico trascrittore al tribunale di Napoli. Inoltrerò la proposta anche a Terni e Spoleto. " Intanto ho pensato a Perugia, in cui ho lavorato per lunghi anni. "

"Grazie all'introduzione della trascrizione - così come avviene nel processo penale - le tempistiche si accorcerebbero, soprattutto nelle cause dove vengono escussi numerosi testimoni, evitando tempi morti di dettatura e di trascrizione manuale. Con le trascrizioni inoltre, il contradditorio sarebbe fedele ed esattamente come nel procedimento penale non sfuggirebbero eventuali momenti di tentennamento, indecisioni o contraddizioni che solo una registrazione può cristallizzare". Grazie alla registrazione (basta un mixer e un microfono) si eviterebbero le lungaggini della verbalizzazione manuale e questo permetterebbe al giudice di poter sentire più testimoni e di conseguenza, accorciare i tempi dei rinvii.

Ma quanto costerebbe alla Giustizia? "Nulla - spiega il fonico - le spese ricadrebbero solo sulle parti che si farebbero carico del servizio. E' solo uno strumento in più per le parti private in causa, che possono richiedere che la prova testimoniale venga assunta non in maniera sintetica ma in maniera integrale con la fonoregistrazione e la successiva trascrizione. Soprattutto in quei processi dove ci sono interessi economici importanti e dove le parti sono in conflitto da anni. Così facendo si velocizzerebbe l'attività testimoniale e si otterebbe maggiore genuinità della prova perchè sarebbe trascritta integralmente, senza interpretazioni".