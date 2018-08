Trambusto fuori da un locale etnico a Fontivegge, scoppia lite: polizia accorre nel cuore della notte

Parapiglia fuori da un locale etnico a Fontivegge, l'arrivo delle Volanti dopo la segnalazione giunta al 113 nel cuore della notte e alcune persone identificate. Sono i contorni della vicenda ancora tutta da ricostruire avvenuta a cavallo tra domenica e lunedì, intorno all'una di notte. Un parapiglia tra avventori, una lite forse degenerata, che ha destato preoccupazione in un quartiere già protagonista in passato di violente risse in strada a colpi di bottigliate.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato fuori da un Afro pub che nell'ultimo periodo era stato anche chiuso dal Questore di Perugia per motivi di ordine pubblico, alcuni avventori, alcuni dei quali presentavano alcune escorazioni (non gravi). Provveduto all'identificazione, ora si cerca di far luce sul'accaduto e capire se sia stata una lite degenetata, o solo trambusto che ha comunque fatto scattare l'allerta di chi ha assistito o sentito.