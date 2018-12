Tragico schianto sulla variante, operato il 64enne ferito: ricoverato in Rianimazione

Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio perugino, M.C., il 64enne rimasto coinvolto nel terribile schianto sulla variante di Gubbio in cui ha perso la vita l'operaio 59enne Oreste Ambrogi. Un impatto violento tra la Fiat Punto e la Volkswagen Touareg che non ha purtroppo lasciato scampo al 59enne, mentre l'altro conducente è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale di Branca e successivamente trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Questa mattina è stato sottoposto a un intervento dai neurochirurghi dell'equipe del dottor Corrado Castioto ed ora si trova ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale di Perugia. Intanto sono in corso tutti gli accertamenti utili a stabilire la dinamica del tragico incidente.