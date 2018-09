Umbria, tragedia in casa: uomo trovato morto, indagano i carabinieri

Non c'è stato purtroppo nulla da fare per un 49enne trovato senza vita all'interno del suo appartamento in via Battisti, nel ternano. Tragedia nella tarda serata di martedì 4 settembre in zona Cardeto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. La pista più accreditata è quella del gesto volontario da parte del 49enne.