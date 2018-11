Tragedia in Umbria, cade mentre raccoglie le olive: muore dopo un giorno di agonia

Non ce l'ha fatta un 70enne umbro, ex operaio, deceduto in ospedale a seguito di un drammatico incidente accaduto domenica. L'uomo è infatti caduto mentre stava raccogliendo le olive a Palombare, località nel comune di Arrone. Da lì la corsa all'ospedale Santa Maria di Terni e il ricovero fino all'aggaravarsi del quadro clinico che lo ha portato al decesso.