Tragedia nella notte, uomo muore carbonizzato in un incendio: nessuna pista è esclusa

Drammatico epilogo per l'incendio divampato questa notte in un capannone in disuso in via Emilia a Umbertide. Un uomo di origine straniera di 55 anni, R.R. S. le sue iniziali, è stato trovato carbonizzato all'interno della struttura. Inutile, per lui, ogni tentativo per cercare di salvargli la vita. La dinamica è ancora tutta da comprendere;le indagini sono affidate ai carabinieri di Umbertide e di Città di Castello, che stanno lavorando per cercare di far chiarezza sui contorni della vicenda: non è escluso inoltre che all'interno della struttura sia scoppiata anche una lite. Sul posto, oltre ai carabinieri e il 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lugo per l'incendio. Al momento nessuna pista è esclusa.

Aggiornamenti nel corso della giornata