Trovato morto in garage, tragedia nella notte: inutili i soccorsi per l'uomo

Tragedia a Torgiano. Il corpo senza vita di un pensionato di circa 60 anni è stato trovato all'interno del garage della sua abitazione. Da quanto si apprende, sarebbero stati i familiari a lanciare l'allarme ai soccorsi, ma una volta sul posto a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo e non si è potuto altro che constatarne il decesso.

Allertato anche il medico legale di turno e i carabinieri della stazione di Torgiano. La salma, da quanto si apprende, è stata traslata in ospedale per un successivo esame autoptico, ma la pista degli inquirenti non esclude che il 65enne possa aver compiuto un gesto estremo.