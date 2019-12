Muore a 39 anni schiacciato dal trattore, inutili i soccorsi

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre nel comune di Giano dell'Umbria. Intorno alle 14, in località Moriano, un uomo di 39 anni è morto schiacciato da un trattore.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri e il 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia.