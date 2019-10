Tragedia sui binari a Torricella, travolto mentre cerca i funghi

La prima partenza dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta intorno alle 9.20 per un soccorso persona, lungo la linea ferroviaria Perugia-Terontola, altezza di Torricella.

Un uomo, per cause in corso di accertamento, è stato investito dal treno. Secondo i primi rrilievi si tratterebbe di una disgrazia e non di un gesto volontario. L'uomo era dedito, infatti, alla ricerca dei funghi e soffriva di una forte ipoacusia.

Le verifiche sono svolte dalle forze dell'ordine e dal personale RFI. Sul posto anche il 118.