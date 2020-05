Tragedia a Ponte Felcino, 47enne trovato senza vita: inutili i soccorsi

Tragedia nel pomeriggio di oggi alla prima periferia di Perugia. Un uomo di 47 anni, libero professionista, è stato trovato nel suo appartamento a Ponte Felcino ormai privo di vita. Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato un amico a far scattare i soccorsi, purtroppo risultati vani. Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 a bordo di un'automedica, ma nulla ha potuto fare se non constatare il decesso del 47enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per cercare di far luce sulla vicenda, sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e il medico legale di turno per una prima ricognizione. Intanto è stata disposta l'autopsia per indagare le cause del decesso e far luce a 360 gradi sulla prematura scomparsa del 47enne.