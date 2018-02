Tragedia in Umbria, donna precipita dal ponte delle Torri di Spoleto

Una tragedia quella che si consumata intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Teatro del dramma, il Ponte delle Torri di Spoleto dove una donna è precipitata nel vuoto. Secondo quanto ricostruito sarebbe stato un testimone ad allertare i carabinieri, spiegando di aver visto una persona lanciarsi dal ponte. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei soccoritori ma purtroppo, per la donna, non c'era nulla da fare. I vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di recupero del cadavere. Si tratta di una giovane donna di 41 anni, residente nel Nord Italia.