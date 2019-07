Tragedia a Perugia, muore a 40 anni in piscina: inutili i soccorsi

Un uomo di circa 40 anni è morto oggi, sabato 20 luglio, in una piscina pubblica alla periferia di Perugia. Sul posto personale del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno tentanto di rianimarlo, purtroppo senza successo. Il 40enne è deceduto. Accertamenti in corso per ricostruire quanto accaduto.

All'uomo potrebbe essere stato fatale un malore. Ma sarà l'eventuale autopsia a fare luce su quanto avvenuto al Pattol Club di Ponte Pattoli.

Secondo una prima ricostruzione, i soccorsi sono scattati quando l'uomo ha evidenziato problemi mentre si trovava in acqua. Palesemente in difficoltà perché colto, si sospetta, da un malore, è stato raggiunto e quindi soccorso in attesa dell'arrivo del 118. Purtroppo per il 40enne non c'è stato nulla da fare.