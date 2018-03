Tragedia al percorso verde di Bastia, ex assessore si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

Non c'è stato nulla da fare per Luca Costantini, ex assessore del Comune di Bettona, trovato morto nella serata di giovedì 29 marzo al percorso verde di Bastia Umbra. La tragedia si è consumata intorno alle 20 di sera, mentre l'ex assessore stava facendo jogging. sul posto sono stati allertati i carabinieri e un'ambulanza del 118 partita da Assisi: a lungo sono durate le manovre per cercare di salvare la vita al 54enne, residente a Bastia e fino al 2012 in carica al Comune di Bettona dove ha ricoperto il ruolo di assessore. Purtroppo però a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sarebbe stato un malore improvviso a spezzare la vita dell'uomo.