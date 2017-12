Via Settevalli, pedone falciato da un'auto: muore dopo giorni di agonia

Non ce la fatta l'ottantenne perugino rimasto vittima di un grave incidente stradale nella giornata di lunedì 4 dicembre, all'altezza del centro commerciale Emisfero in via Settevalli. L'uomo si è spento in ospedale, dopo venti giorni di agonia: troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto con un'auto, che lo ha travolto mentre stava attraversando la strada.

Il conducente del mezzo ha prestato immediato soccorso alla vittima, allertando il 118 che lo ha trasportato all'ospedale in gravi condizioni, dove è rimasto ricoverato fino alla Vigilia. Come riporta La Naziona Umbria, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere del poveretto per fare comunque luce sulle cause della tragedia.