Tragedia a Perugia, stroncato da un malore ispettore di polizia: muore a 50 anni

Lutto e sgomento a Perugia per l'improvvisa morte di Roberto Gnagnetti, ispeettore superiore di Polizia in forza presso la procura della repubblica. E' deceduto questa mattina a causa di un malore, che lo ha strappato alla vita a soli 50 anni. L'ispettore, stimato e apprezzato non solo negli ambienti di polizia, ma anche nel mondo del calcio (era allenatore del settore Juniores del Castel del Piano), era appena tornato da una lunga passeggiata, quando è stato colto da un malore. Purtroppo ogni tentativo per salvarlo si è rivelato inutile.