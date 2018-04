Tragedia nelle campagne umbre, muore schiacciato dal trattore: inutili i soccorsi

Tragedia nella mattinata di oggi nelle campagne umbre. Un uomo di 66 anni è morto travolto da un trattore mentre stava lavorando nel campo di sua proprietà a Montecchio, in località Casacetta. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto, dopo l’allarme lanciato da un lavoratore, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare e ogni soccorso si è rivelato inutile.

Sul caso stanno facendo accertamenti anche i militari della stazione di Montecchio, anche loro arrivati sul luogo del tragico incidente. Da quanto si apprende l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dalle ruote del mezzo agricolo mentre stava cercando di accenderlo. Ma la retromarcia precedentemente inserita, ha fatto sì che il trattore si mettesse in movimento, facendolo cadere a terra e travolgendolo. La salma del poveretto è a disposizione dell’autorità giudiziaria.