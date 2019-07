Tragedia sul lavoro, precipita dal tetto di un capannone e muore: inutili i soccorsi

Drammatico incidente nella Bassa Veronese, intorno alle 12.30 di giovedì 25 luglio.

Un operaio è caduto dal tetto di un capannone dismesso situato in via del Lavoro, a Orti di Bonavigo: si tratta di un 57enne, residente a Gubbio, dipendente di una ditta di Umbertide.



L'uomo stava effettuando un sopralluogo sulla copertura quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di circa 7 metri.



In suo soccorso sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto a causa dei numerosi traumi.

Sul luogo dell'episodio sono intervenuti anche i carabinieri di Cologna Veneta e Minerbe, oltre al personale Spisal, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.