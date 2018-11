Tragedia sul lavoro, muore operaio: comunità sotto choc, il dolore del Comune

Tragedia sul lavoro. Un operaio di 54 anni è morto all'ospedale di Perugia a causa di un incidente sul lavoro in una azienda di Calzolaro. L'uomo è deceduto nel reparto di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia. La comunità è sotto choc per la tragedia.



Il Comune di Umbertide, con una nota ufficiale, si stringe ai familiari del 54enne: "Il sindaco Luca Carizia, la Giunta e l’Amministrazione comunale - scrive il Comune di Umbertide - esprimono il loro più profondo dolore per la tragica morte di Mauro Pauselli, operaio che ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro in una azienda di Calzolaro. Alla famiglia di Mauro Pauselli, ai suoi cari e ai colleghi, giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Umbertide".