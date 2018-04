Dramma in Umbria, cadavere trovato in un casolare abbandonato: indagano i carabinieri

Un cadavere di un uomo è stato rinvenuto dai carabinieri all'interno di un casolare abbandonato ad Acquasparta nella prima mattinata di oggi. Sconosciute, al momento, le cause della morte ma da quanto si apprende non si tratterebbe di una morte violenta. Il corpo dell'uomo, un 40enne di origine moldave, è stato ritrovato senza vita e a nulla sono valsi i soccorsi; da quanto si apprende l'uomo era residente nella provincia di Roma e qualche giorno fa gli era stata revocata la patente e sequestrato il veicolo dopo essere risultato positivo all'alcol test. L'uomo si sarebbe così rifugiato nel casolare, ma sarà l'autopsia - già disposta dal magistrato di turno - ad accertare con sicurezza le cause del decesso dell'uomo.