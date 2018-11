Cade in casa, donna muore dopo due settimane di agonia

E' morta in ospedale, dopo aver lottato tra vita e la morte per oltre 15 giorni. La tragedia è accaduta nella giornata di ieri, martedì 27 novembre all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Da quanto si apprende, la donna - una 75enne residente nello spoletino - l'11 novembre è stata trasportata in ospedale a seguito di una brutta caduta nella sua abitazione.

I medici hanno tentato di tutto per cercare di strapparla alla morte, ma dopo 17 giorni di ricovero è deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate tra cui fratture costali multiple. La 75enne, secondo quanto trapela, dal giorno del ricovero non si mai ripresa ed è deceduta nel reparto di Rianimazione.