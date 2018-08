EDITORIALE Franco Parlavecchio: "Tragedia di Genova: servono semplici sensori e investire su manutenzioni, stop nuove opere..."

Ho deciso di abbattere il muro del silenzio. Non certo per mancare di rispetto alle vittime di una tragedia che si poteva e si doveva evitare. Al contrario penso che sia l’ora di parlare e di agire affinché non si continui a far finta di niente come se fosse tutto normale. Tra un cavalcavia che crolla ed un ponte che cade molti invitano al silenzio, un silenzio troppo lungo. In questi momenti si riapre sempre il dibattito soprattutto da parte di quelli che rivendicano le colpe di chi ha impedito di fare le grandi opere… Qui abbiamo un problema opposto, la vera grande infrastruttura per il nostro Paese passa dal controllo e dalla manutenzione di ciò che già abbiamo. Questo è il primo investimento da fare. L’opera primaria.

E’ un po’ come per la questione della grande velocità, sicuramente molto utile per essere moderni ed europei ma insufficiente se riguarda pochi treni mentre quelli regionali utilizzati dai pendolari cadono a pezzi nell’indifferenza delle istituzioni. Il nostro assomiglia sempre più ad un Paese in stato di abbandono dove non si riesce a garantire la sicurezza dei cittadini anche per le cose più elementari e si perdono mesi interi per dibattiti futili creati ad arte per interessi personali o per distrarre la massa. E pensare che il ponte crollato a Genova si dice fosse particolarmente attenzionato e ciononostante oggi piangiamo decine di morti. Da quando è stato costruito sono cambiate le esigenze ed il traffico e soprattutto da noi non c’è stato lo spostamento delle merci su rotaia.

La maggior parte dei viadotti sono stati costruiti alla fine degli anni Cinquanta e Sessanta. Ma ora il mondo è cambiato. Sono cresciuti i carichi eccezionali. In più negli ultimi anni sono diminuiti i viaggi ma aumentati i pesi che hanno stressato i ponti che non sono stati rinforzati. Dal 2014 con la legge di stabilità sono stati tolti i fondi per la gestione e manutenzione dei cavalcavia che in alcuni casi sono controllati a vista… E pensare che basterebbero pochi investimenti per monitorare con dei sensori le oscillazioni di ponti e cavalcavia.

Dobbiamo essere consapevoli che in questa catastrofe ci sono dei responsabili che non devono rimanere impuniti, soprattutto se vogliamo dare un’inversione di tendenza ed un messaggio chiaro a coloro che continuano a guadagnare sulla pelle degli innocenti. Da noi sono crollati una decina di ponti in pochi anni. Ci sarà una ragione? Questa volta non servono solo tecnici ingegneri ma persone di buon senso che abbiano a cuore il nostro futuro.