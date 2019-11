Tragico volo dal balcone di casa, muore 42enne: indagato il fidanzato

Proseguono le indagini per far chiarezza sulla tragica fine di una donna di 42 anni, precipitata dal balcone di casa lo scorso venerdì notte, a Foligno. Una caduta fatale, che non ha lasciato scampo alla giovane donna. Ora, per fugare ogni dubbio, la procura di Spoleto ha indagato il compagno della 42enne, anche se non vengono escluse le piste del gesto volontario o dell'incidente, che restano ancora le più probabili. Ma per suffragare queste ipotesi, saranno necessari approfondimenti ed accertamenti.

Intanto nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna anche se - da un primo accertamento cadaverico - non sarebbero stati riscontrati segni o ecchimosi associabili ad una colluttazione. Come riporta la Nazione Umbria nell'edizione odierna, poco prima del tragico volo dal balcone, ci sarebbe stata una lite. Il compagno però avrebbe spiegato agli inquirenti di non aver avvertito nulla a causa della tv accesa in casa. L'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo, consentirà alla procura di effettuare tutti gli approfondimenti del caso.