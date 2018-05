Donna finisce nelle acque del fiume Topino, inutili i soccorsi per salvarla

Non c'è stato nulla da fare per una donna anziana di circa 80 anni, recuperata ormai esamine dalle acque del fiume Topino a Foligno. A dare l'allarme ai vigili del fuoco, è stata la centrale operativa del 115, intervenuta sul posto per cercare di salvare la donna. Purtroppo, però, ogni tentativo dei soccorritori si è rivelato inutile. Le operazioni per il recupero del cadavere dell' anziana, sono iniziate nella mattinata di oggi; sono in corso le indagini per tentare di ricostruire cosa sia successo, ma non è escluso il gesto volontario. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti di Polizia.